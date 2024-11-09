اليوم.. القمر في التربيع الأول لشهر جمادى الأولى وفرصة مثالية لرصد تفاصيل سطحه

كتب محمود راغب

يرصد قمر جمادى الأولى في طور التربيع الأول اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 بسماء العالم العربي وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر وصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة ( 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر.

القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الجنوبي الشرقي وسيصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدا الى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.