‫ وزير الرى: تطهير المصارف الزراعية لاستقبال مياه السيول

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف منشآت ومخرات السيول والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية والتمهيد لخطة الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات لعام 2025.

ووجه سويلم مصلحة الري، بسرعة نهو تطهيرات مخر سيل الشيخ عيسي بقنا والتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية لدراسة العمل الصناعى الواقع فى نهاية المخر لتحديد قدرته على امرار التصرفات المتوقعة ، وأيضا مراجعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها على مخر سيل وادي العسال بالإسماعيلية ، واتخاذ اللازم تجاه التعديات الواقعة على مجري مخر سيل كفر العلو بحلوان ، مع التأكيد على كافة الشركات المنفذة لأعمال الحماية من أخطار السيول بمراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية عند تنفيذ مباني الدبش بعمليات الحماية.

كما وجه بقيام هيئة الصرف بمتابعة تطهير المصارف الزراعية ونهوها فى أسرع وقت لتمكينها من إستقبال مياه السيول الواردة عبر مخرات السيول وإمرار هذه المياه بدون أى معوقات وصولا إلى نهر النيل ، موجها بسرعة إصدار أوامر التطهيرات لعدد من المصارف الواقعة بإدارة صرف شمال البحيرة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتأخرين في التنفيذ ، مشدداً على نقل نواتج التكريك والتطهير من على الطرق الأسفلتية بكامل الإدارة ، مع سرعة اصلاح 2 كوبري على مصرفى كنج عثمان وأبو العينين ، وإعداد حصر بحالة كافة الكباري ذات الحاجة للإحلال أو الصيانة وعمل خطة زمنية بالإجراءات الواجب اتباعها حيالها.

كما وجه بمراجعة خطط الاستعداد لموسم اقصي الاحتياجات (الموسم الصيفي 2025) بين مصلحة الرى والإدارات المركزية والإدارات العامة للرى بالمحافظات ، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وتحديث البرامج الزمنية لها للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة ، والتنسيق بين إدارات صيانة المجاري المائية وشئون توزيع المياه و وحدة المنشآت بقطاع الخزانات لوضع أولويات إحلال وتجديد البوابات بنطاق إدارات ري دمياط وغرب البحيرة لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بهذه المناطق مع نهو التنفيذ قبل بداية أبريل 2025 .

كما وجه بسرعة التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان لإعداد خطة للتعامل مع منطقة وادى النقرة بأسوان سواء خلال الموسم الشتوي 2024 أو الموسم الصيفي 2025.

كما وجه مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة نهو الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ عملية تأهيل محطة الطويسة وبلانة وإعداد تقارير مرور للتفتيش على مدي التزام إدارات الري بتطبيق جداول المناوبات على الترع الفرعية وتوضيح أسباب عدم الالتزام بها إن وجدت.