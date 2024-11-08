وكيل الأمم المتحدة: المنتدى الحضرى بالقاهرة حقق أرقاما قياسية بالمشاركة والحضور

كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن

وجهت أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الشكر لمصر على نجاح المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ 12، مؤكدة أن المنتدى الحالى حطم رقم قياسى من حيث الحضور والمشاركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لليوم الختامي للمنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وأكدت أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تقدير التعاون بين الحكومات والمجتمع المحلى لمواجهة أزمات الإسكان كونه حق من حقوق الإنسان أن يحصل على مسكن مناسب أيضا مواجهة تغير المناخ.