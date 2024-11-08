وزير خارجية أمريكا يبحث مع رئيس كينيا السلام فى هايتى وجنوب السودان

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس في اتصال هاتفي، مع الرئيس الكيني وليام روتو، السلام في هايتي وجنوب السودان والوضع فى السودان.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية: "إن بلينكن تحدث مع روتو، اليوم الخميس، لشكره على القيادة المستمرة لكينيا في مهمة الدعم الأمني متعدد الجنسيات إلى هايتي، حيث تعمل مع نظرائها الهايتيين لاستعادة السلام والأمن للشعب الهايتي".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية والرئيس الكيني ناقشا مبادرة سلام "توميني"، وأكد الوزير أن قادة جنوب السودان يجب أن يستفيدوا بالكامل من هذه المحادثات في نيروبي من أجل خلق سلام مستدام في جنوب السودان".

وتابع أنه جرى التطرق أيضا إلى الوضع في السودان، حيث ناقشا تنسيق الجهود للضغط من أجل توسيع الوصول الإنساني، ووقف القتال، وإقامة عملية لاستعادة الحكم المدني.