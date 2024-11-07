بلينكن يعين السفير ستيفن مول لتنسيق انتقال السلطة إلى إدارة دونالد ترامب

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن وزير الخارجية، أنتونى بلينكن، عين السفير ستيفن مول؛ لتنسيق انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب نيابة عن وزارة الخارجية.



وأضاف ميلر أن وزارة الخارجية لم تتواصل بعد مع فريق ترامب الانتقالي، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن بلينكن يعتزم استخدام الوقت المتبقى له فى منصبه لإحراز تقدم ملموس فى عدد من القضايا الحرجة، بما فى ذلك المنافسة مع الصين، وضمان أن تكون أوكرانيا فى أفضل وضع ممكن بمواجهة روسيا، وإنهاء القتال فى لبنان وغزة.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/.



وأكد ميلر أن إدارة بايدن ستستمر بالعمل على إنهاء الحرب فى لبنان وغزة وتحسين وصول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن ومنع اتساع الصراع بالمنطقة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إسرائيل حول عقد الاجتماع الأول لمناقشة الأضرار التى تلحق بالمدنيين فى غزة.