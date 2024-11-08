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وزيرة التنمية المحلية: مصر جزء فاعل بالحوار العالمى لدفع التنمية المستدامة

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 04:50 م
وزيرة التنمية المحلية: مصر جزء فاعل بالحوار العالمى لدفع التنمية المستدامة وزيرة التنمية المحلية
كتب محمد شعلان

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أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن المنتدى الحضري العالمي تكليلا لجهود عدة بذلتها مصر لدفع التنمية الحضرية والعمرانية، قائلة: "أن نجاح الدورة الحالية من المنتدى الحضري العالمي يؤكد التزام مصر بأن تكون جزء فاعل في الحوار العالمي حول أهمية العمل المحلي لدفع التنمية الحضرية المستدامة".

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمته بالمنتدى بختام المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، أن نجاح هذه الدورة من المنتدى الحضري العالمي يعكس التوجه المصري نحو تبني استراتيجيات محلية تتحول إلى أساسيات واقعية تلبي احتياجات المجتمع بما يعزز المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة".

وتابعت: "أثبتت مصر التزامها الراسخ بمواجهة التحديات الحضرية، وأتاح لنا المنتدى الفرصة لمناقشة تحديات التحضر وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة لبناء مدن مستدامة وشاملة للجميع، وأود أن أعرب عن عميق امتنان الحكومة لكل من ساهم في نجاح هذا الحدث سواء المتحدثين أو المنظمين أو المشاركين"، مفيدة بأن الفعاليات شهدت استضافة 40 الف مشارك من 182 دولة من انحاء العالم.







المنتدى الحضرى العالمى

المنتدى الحضرى

افتتاح المنتدى الحضرى

المنتدى الحضرى العالمى 2024

المنتدى الحضرى العالمى 12

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الرئيس السيسى يفتتح المنتدى الحضرى

ضيوف المنتدى الحضرى

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التنمية الحضرية المستدامة

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