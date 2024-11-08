اليوم السابع
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وزارة التموين: صرف 40% من المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2024 حتى الآن

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 04:30 ص
وزارة التموين: صرف 40% من المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2024 حتى الآن بطاقة تموين
كتب مدحت وهبة

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وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لاستمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 40% من مقررات التموين عن شهر نوفمبر 2024 حتى الآن.

 

على جانب آخر وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الأساسية من سكر وزيت الطعام والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث يصل فى المتوسط إلى 6 أشهر، كما تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع كما توفر الوزارة منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.







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سلع بطاقات التموين

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السلع الغذائية

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