ضبط 3596 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق خلال شهر فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الإدارات التموينية وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والتي اكد خلاله النجار علي إتخاذ الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالباً بإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور للإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وكشف المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين خلال شهر، والتي أسفرت عن تحرير 3596 مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وأوضح "النجار"، أن الجهود فى مجال المخابز اسفرت عن تحرير 2896 محضر شملت ضبط 426 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم بإجمالي 21 طن مضبوطات ومخالفات التلاعب بأوزان ومواصفات الخبز.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 553 محضر تمويني شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود ترخيص او شهادة صحية كما تم تحرير 36 محضر فى مجال البنزين ومستودعات البوتاجاز شملت ضبط 500 لتر بنزين 80 وتصرف 10 آلاف لتر بنزين 80 وضبط 1000 لتر سولار و68 اسطوانة بوتاجاز تجارى و70 اسطوانة بوتاجاز منزلي.

وشملت الجهود التموينية فى مجال مخالفات البدالين التموينين والجمعيات الاستهلاكية فقد تم تحرير 111 محضر شملت ضبط 840 لتر خل و590 علبة تبغ و6180 كيلو مكرونه و1300 كيلو أرز و1200 كيلو سكر و500 كيلو ملح و950 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر و76 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر و4864 لتر زيت طعام مستعمل و212 لتر زيت زيتون مجهول المصدر و35 كيلو مقطعات دواجن مجهولة المصدر.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة جميع صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.