حصاد الوزارات.. الإسكان: مصر تقدم كل تجاربها الحضرية لخدمة التنمية بأفريقيا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الإسكان: مصر تقدم كل تجاربها الحضرية لخدمة التنمية المستدامة فى أفريقيا

وزير السياحة: باقات تحفيزية جديدة للترويج للأقصر وأسوان خلال موسم صيف 2025

الأوقاف: القمار الإلكترونى بدأ يأخذ أشكالًا مستحدثة أكثر خطورة فى العالم الافتراضي

وزارة التضامن توفر الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادى للفئات المستحقة

وزيرة البيئة تعقد لقاءً ثنائيا مع نظيرها الألمانى لبحث التعاون

وزير التعليم العالى يبحث مع رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية آليات التعاون

نائب وزير الصحة يوجه بصرف مكافأة لممرضة بمركز طب أسرة شرق النيل ببنى سويف

وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مشروعات إنشائية بمركز شباب فوة

النقل: ظاهرة رشق القطارات بالحجارة خطيرة تتسبب فى أضرار للركاب والسائقين