وزير الإسكان: مصر تقدم كل تجاربها الحضرية لخدمة التنمية المستدامة فى أفريقيا

كتب أحمد حسن

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمؤتمر الصحفي الختامى للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، حيث تقدم بالشكر لكل من شاركوا فى الجلسات بجميع مسمياتها ومستوى التمثيل فيها وموضوعاتها، والذين استطاعوا أن يطرحوا للنقاش كل التحديات التي نواجهها جميعاً في مجال التنمية الحضرية المستدامة، لتبادل الخبرات والأفكار لكيفية مواجهة هذه التحديات والحلول المقترحة، وتنسيق الجهود من خلال الشراكات الدولية لوضعها في حيز التنفيذ.

وقال وزير الإسكان: لقد سعدنا بعودة المنتدى الحضري العالمي لأفريقيا بعد 22 عاماً، وتعد النسخة الـ12 للمنتدى والتى استضافتها القاهرة، نسخة استثنائية من حيث عدد المشاركين من أنحاء العالم، كما سعدت بعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع زملائي وزراء الإسكان من مختلف دول العالم، ولقاء الإخوة والأخوات الوزراء من القارة الأفريقية، حيث تقدم مصر كل رصيدها وتجاربها الحضرية لخدمة التنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا.

وأضاف الوزير: سعدنا باستضافة ضيوفنا الكرام في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى استطاعت أن تظهر الوجه الحضارى للجمهورية الجديدة، وتبهر الحضور بلمساتها الاخاذة من عبق التاريخ المصرى القديم إلى الآفاق الحديثة، كما لا يفوتنى أن أتوجه بالشكر لكل شركاء النجاح في هذا الحدث الضخم، والذي شرف بافتتاح ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

كما توجه المهندس شريف الشربيني، بالشكر لكل الزملاء من الوزراء، ومحافظ القاهرة، والقائمين على مركز المنارة، والمؤسسات المصرية التي شاركت فى هذه المناسبة، على كل الدعم الذي قدموه لإنجاح المنتدى، وكذا الشركاء فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعلى رأسهم أناكلوديا روسباخ، وفريق الهابيتات في مصر ونيروبي على التعاون الوثيق لإنجاح المنتدى.

واختتم وزير الإسكان، كلمته، قائلاً: ننهى اليوم أعمال المنتدى الحضري العالمي، الذى جاء ليؤكد أهمية مبدأ أن العمل يجب أن يبدأ من الداخل وحيث نعيش، وأننا نستطيع معا بناء الحياة الأفضل لنا وللأجيال القادمة، وسنستمر في أعمالنا لخدمة المواطنين في رحلة البناء والتنمية الحضرية.