حديقة الأندلس تعود للحياة.. اعرف أهم التفاصيل عنها

افتتحت محافظة القاهرة حديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة، بعد تنفيذ أعمال تطوير شامله لها، ويرصد "اليوم السابع"، فى النقاط التالية أهم ما تم تنفيذه بمشروع تطويرها.
- تعد حديقة الأندلس أول حديقة تسجل كأثر فى مصر.
- الحديقة جزء رئيسي من ذاكرة العاصمة.
- تتكون من ثلاثة أجزاء هى حديقة الجزيرة والأندلس والحديقة الفرعونية وتقع على مساحة 9 آلاف م٢ .
- تم تطوير الحديقة من خلال شركة متخصصة فى الترميم التراثى والأثرى تحت اشراف وزارة الأثار وبتمويل من مديرية الاسكان بالمحافظة .
- أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية .
- تم إصلاح شبكة الري بالحديقة ليتم بالتنقيط .
- تم تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بها .
- ترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة .
- تم ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة .
- تم إزالة كل ما يعوق رؤية نهر النيل .
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إضاءة الحديقة بالإضاءة التي تعطيها شكلا جمالياً للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة .
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
حديقة الاندلس
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