اليوم الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجمعية العمومية العادية اليوم الجمعة، الموافق 8 نوفمبر 2024، فى الإنعقاد الثاني لها، بدار الحكمة، وأوضحت أن جدول الأعمال طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969 ، هو:

1- التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية : محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023، ومحضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2- مناقشة السياسة العامة للنقابة "كلمة النقيب العام، تقرير الأمانة العامة، تقرير أمانة الصندوق.

3- مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها

4- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من : . مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

5- تعيين مراقب للحسابات.

6- المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل: الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (11) لعام 2023 بتاريخ 15 نوفمبر 2023 م ) .

7- ما يستجد من الأعمال .

وكان قد فشل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان، والتى كان من المقرر لها، اليوم، الجمعة، 13 سبتمبر الماضى، وذلك عقب عدم اكتمال النصاب القانونى لها، وذلك عقب تأجيل العمومية مرتين لتعذر إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل موعد الجمعية العمومية العادية، حيث كان من المقرر انعقادها 5 يوليو الماضى، وتم تأجيلها إلى الجمعة 2 أغسطس 2024، ثم إلى 13 سبتمبر.