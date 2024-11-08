إنشاء محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط، وذلك فى إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانىء المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 2000 متر، تقريبا وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100 %.

المشروع يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي)

و تجدر الإشارة ان التحالف العالمي بقيادة يورو جيت الألمانية و الخط الملاحي هاباج لويد قد بدأ في عملية الإنشاءات للبنية الفوقية للمحطة التي ستكون المركز الرئيس لعمليات الخط الملاحي العالمي بالبحر المتوسط و التي يتم تنفيذها باعلي المواصفات العالمية لمحطات الحاويات لتصبح الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط ٦ مليون حاوية مكافئة ما يعزز مكانة الميناء عالميا كميناء محوري لتداول الحاويات وتجارة الترانزيت



محطة الحاويات فى دمياط



محطة الحاويات



محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر



محطة حاويات ميناء دمياط