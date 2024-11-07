اليوم السابع
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وزير العمل يوجه مكتب التمثيل العمالى بالأردن الالتزام بسياسات المملكة

الخميس، 07 نوفمبر 2024 09:22 ص
وزير العمل يوجه مكتب التمثيل العمالى بالأردن الالتزام بسياسات المملكة وزير العمل محمد جبران
كتبت آية دعبس

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دعا وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس ، العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، بالالتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام ، عن وزارة العمل الأردنية ، التي تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة ، وإجراءات عملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية، والاستفادة من كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة "المملكة" في سبيل ذلك ، ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ووجه الوزير جبران مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية بالأردن، التواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة، لتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، من أجل مصلحة واستقرار واستدامة العامل، وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.

وكان وزير العمل الأردني خالد البكار اتخذ جُملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ودعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.







وزارة العمل

التمثيل العمالي بالأردن

العمالة المصرية في الاردن



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