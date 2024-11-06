وزارة العمل تعلن 225 فرصة عمل بمرتبات مجزية وعمولات شهرية بالقليوبية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، اليوم، الأربعاء، توفير 225 فرصة عمل للشباب أبناء محافظة القليوبية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد، ومديرية العمل بالقليوبية، وإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى، للعمل في 6 تخصصات مختلفة داخل الشركة، برواتب مجزية وعمولات شهرية تحدد حسب المقابلة يتم مراعاة الحد الأدنى للأجور فيها، حسب كل تخصص، مع توفير كافة المزايا التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة، من تأمينات إجتماعية وصحية، وبوليصة تأمين.

فرص العمل للشباب من سن 21 سنة حتى 35 سنة، كما يتم التقديم للحصول على تلك الفرص طوال أيام الأسبوع من يوم السبت إلى يوم الخميس ، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمقر الشركة ، ياتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة للتشغيل ودورها الذي تقوم به فى توفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتضمنت الفرص 10 مهندسين زراعة، و 10 مهندسين صيانة بكالوريوس هندسة ميكاترونكس، و70 مندوب مبيعات، و 50 عامل إنتاج ، و 75 سائق ، و10 مشغلين ماكينات، للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من سكان مناطق: الخانكة، وقليوب، وشبين القناطر، وطوخ، والعبور.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد المدير العام ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة في سوق العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التي أٌقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، داخل أماكن العمل، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات وأجهزتها التابعة، وكذلك تكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.