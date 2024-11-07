اليوم السابع
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وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها

الخميس، 07 نوفمبر 2024 05:07 م
وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها وزير العدل والمديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب
كتب إبراهيم قاسم

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زار اليوم الخميس المستشار عدنان فنجري وزير العدل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكان في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، والتي رافقته في جولة داخل مقر الأكاديمية.

واستمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل خلال الزيارة إلى شرح تفصيلي عن أنشطة الأكاديمية وما تقدمه من برامج تدريبية لتنمية المهارات والقدرات، ودورها في التدريب والتاهيل للقيادة، ورسالتها في تطوير رأس المال البشري،  كما شاهد عرض تقديمي عن الأكاديمية وبرامجها التدريبية.

وأبدى الوزير تقديره للدور الرئيسى والفعال الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أنها مؤسسة وطنية تساهم في إعداد القيادات الفاعلة في كافة قطاعات الدولة، وتقدم برامج متنوعة تعمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر الشابة لتصبح قيادات واعية تساهم في بناء المجتمع.

وفي ختام جولته افتتح وزير العدل والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب فرع توثيق بالأكاديمية وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

والجدير بالذكر أن الفرع يعمل بنظام الشباك الواحد وبصورة مميكنة وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، ويعمل بالفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

أثناء زيارة وزير العدل للأكاديمية الوطنية للتدريب
أثناء زيارة وزير العدل للأكاديمية الوطنية للتدريب

 

الدكتورة رشا راغب مع المستشار عدنان فنجرى والوفد المرافق له
الدكتورة رشا راغب مع المستشار عدنان فنجرى والوفد المرافق له

 

الدورة التدريبية
الاكاديمية الوطنية للتدريب

 

المستشار عدنان فنجرى والدكتورة رشا راغب
المستشار عدنان فنجرى والدكتورة رشا راغب

 

وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب
وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

 

 







وزير العدل

الاكاديمية الوطنية للتدريب

فرع توثيق

توثيق الشهر العقارى

مكتب توثيق الاكاديمية الوطنية

وزارة العدل




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