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وزيرة التنمية المحلية تطلق اليوم مبادرة "أطلس المدن المصرية"

الخميس، 07 نوفمبر 2024 09:15 ص
وزيرة التنمية المحلية تطلق اليوم مبادرة "أطلس المدن المصرية" الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن

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تطلق الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الخميس مبادرتي "أطلس المدن المصرية" و"اللامركزية وإصلاح الادارة المحلية" ضمن فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات.

كما تشارك الدكتورة منال عوض اليوم في عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية ضمن فعاليات اليوم الرابع من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي ، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الحيوية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة، وكذا استعراض جهود الدولة المصرية في مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050٠

ويتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية المشاركة في جلسة خاصة لمحافظة سوهاج بعنوان "السكن الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ – مسارات لبناء مجتمعات حضرية قادرة علي الصمود والاستجابة للمناخ"، كما تشارك في جلسة خاصة لمحافظة الدقهلية تحت عنوان "إدارة المخلفات كمورد للازدهار الاقتصادي وتحسين البيئة"، بالإضافة الي جلسة حوارية بعنوان "الكل يبدأ محليًا" .

كما يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية ضمن فعاليات الرابع الثالث من المنتدي الحضري العالمي عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزراء والوفود المشاركة في المنتدي لبحث أطر التعاون الثنائي بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات عمل الادارة المحلية في مواجهة التغير المناخي.
 







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