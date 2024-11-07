اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ميلانيا ترامب: أغلبية الأمريكيين عهدوا إلينا بهذه المسؤولية المهمة

الخميس، 07 نوفمبر 2024 08:24 ص
ميلانيا ترامب: أغلبية الأمريكيين عهدوا إلينا بهذه المسؤولية المهمة ميلانيا ترامب
أ ش أ

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احتفت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية قائلة إن "أغلبية الأمريكيين عهدوا إلينا بهذه المسؤولية المهمة".

وفي تغريدة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أضافت السيدة الأولى السابقة، والقادمة، قائلة "سنحافظ على قلب جمهوريتنا - الحرية".

وتابعت "أنتظر أن ينضم مواطنو أمتنا مرة أخرى إلى الالتزام تجاه بعضهم البعض والارتقاء فوق الإيديولوجية من أجل الحرية الفردية والازدهار الاقتصادي والأمن".

وكانت ميلانيا ترامب حاضره في حفل حملة دونالد ترامب لمتابعة نتائج الانتخابات في وقت مبكر من صباح الأربعاء، لكنها كانت نادرة الظهور خلال الحملة الانتخابية لزوجها المرشح الجمهوري، وحضرت المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي لكنها لم تتحدث فيه، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس المنتخب الجديد، إنه سيساعد الولايات المتحدة على التعافى الذى تحتاجه بشدة، وقال: سنقوم بإصلاح بلادنا وإصلاح الحدود. حققنا اعظم انتصار سياسى فى البلاد.

وظهر ترامب بصحبة عائلته ونائبه المنتخب جيه دى فانس وأسرته.

وكان قد فاز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى ولاية ويسكونسون (10 أصوات) لتضاف إلى 270 صوتا كان ترامب قد حققها مسبقا فى سباق الرئاسة المحموم.

وتمكن ترامب من حسم السباق فى 7 ولايات متأرجحة ليعظم من فرص فوزه بسباق الانتخابات الأمريكية أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التى لم تتخطى 234 صوتا بعد فوزها فى ولاية مينيسوتا (10 أصوات).

وكان قد حصل ترامب على 270 صوتا فى مجمع الانتخابات الأمريكى بعد فوزه فى ولاية ألاسكا (3 أصوات)، وولاية بنسلفانيا (19 صوت) ليحصد 22 صوتا أضيفوا إلى 248 صوتا حصيلة الولايات التى فاز بها مسبقا فى سباق الرئاسة.







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