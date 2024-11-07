مساكن الديسمى بالجيزة.. مشروع متكامل للمتضررين من السيول ضمن حياة كريمة.. صور

كتبت – مرام محمد

يعد مشروع الديسمي المتكامل، أحد أهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى محافظة الجيزة، إذ تم تنفيذه للمواطنين الذين تضررت منازلهم جراء السيول التي تعرضت لها عددًا من قرى مركز ومدينة الصف في عام 2020.

عانى أهالي الديسمي بعد أن تعرضت قريتهم لأمطار غزيرة وسيول جارفة، أدت إلى تهشم منازلهم وتلف محاصيلهم الزراعية ونفوق ماشيتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.

وتوحدت جهود كافة الجهات لتنفيذ مشروع تنموي متكامل يضم وحدات سكنية حضارية مجهزة ومدرسة لكافة المراحل الدراسية وسوق حضاري وموقف سرفيس ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحى وحظائر لتربية المواشي، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لأبناء القرية.

ويقام المشروع على مساحة 28 فدانا بإجمالي 256 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة، وتتكون العمارة من دور أرضي و3 أدوار متكررة، ويحتوي كل دور على 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة.

وراعى المشروع إقامة متنزهات ومسطحات خضراء وبرجولات كمتنفس للمواطنين وإقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي، تصل عددها إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.

وشمل المشروع إنشاء مدرسة على مساحة 3600م2 تضم دور أرضي و4 أدوار لتشمل كل المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة، بالإضافة إلى محطة معالجة للصرف الصحي بطاقة 200م3، وخزان ري يبلغ سعته 250م3، وخزانات مياه للشرب ووسائل للحماية المدنية بسعة 750م3.

ويضم المشروع سوق حضاري على مساحة 1200م2 بتكلفة 5 مليون جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي ويضم مبنى إداري و18 محل كمرحلة أولى، بالإضافة إلى موقف حضاري على مساحة 2400م2 تسع 16 سيارة سرفيس بتكلفة 2 مليون جنيه.



منازل أهالي قرية الديسمي بعد تعرضها لسيول جارفة