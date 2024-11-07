مرصد المناخ الأوروبى: صيف 2024 الأكثر سخونة فى العالم

فاطمة شوقى

أعلن مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، أن صيف عام 2024 كان الصيف الأكثر سخونة في العالم، منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وذكر المرصد في بيان له اليوم ، أن شهر أغسطس الماضي هو الأشد حرارة على مستوى العالم.

ومن جانبها ، علقت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ، قائلة: "يمثل هذا علامة فارقة جديدة في الأرقام القياسية لدرجات الحرارة العالمية وينبغي أن يكون بمثابة حافز لزيادة الطموح في مؤتمر تغير المناخ المقبل، كوب 29"، الذي يبدأ أعماله في باكو في 11 نوفمبر.

وكان مرصد كوبرنيكوس التابع للمفوضية الأوروبية، أكد أن معدل ارتفاع درجة حرارة المحيطات تضاعف تقريبا منذ عام 2005، وذكر المرصد الأوروبي في تقرير له، أن أكثر من خمس سطح محيطات العالم سيشهد موجة حر شديدة عام 2023.

وكان حذر عدد من الخبراء من أن تغير المناخ يضاعف احتمالات هطول أمطار غزيرة مثل التي تسببت في الفيضانات الأخيرة التي أودت بحياة 24 شخصا في وسط أوروبا ، في الوقت الذى تعانى فيه أوروبا من أزمة تغير المناخ الذى تسبب في ارتفاع درجات الحرارة ، وتزايد نسبة الانبعاثات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العاصفة بوريس ضربت المنطقة في الفترة ما بين 12 و16 سبتمبر ، مما أدى إلى فيضانات بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وألمانيا، واضطر آلاف الأشخاص إلى ترك منازلهم، بينما جرفت المباني وانهارت الجسور وتضررت البنية التحتية.

وقالت جويس كيمتوال، الباحثة في معهد جرانثام للتغير المناخي والبيئة في إمبريال كوليدج لندن: "مرة أخرى، تسلط هذه الفيضانات الضوء على الآثار المدمرة للاحتباس الحراري العالمي الناجم عن الوقود الأحفوري".