لأول مرة.. طائرة بدون طيار أوكرانية تستهدف داغستان الروسية

وكالات

اخترقت طائرة مسيرة أوكرانية، منطقة شمال القوقاز الروسية في داغستان، محاولة استهداف مدينة كاسبييسك القريبة من بحر قزوين، حسب تقارير إخبارية.

وأعلنت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت الطائرة، وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها عن هجوم من هذا النوع في المنطقة.

وأسفر الحطام المتساقط عن إصابة فتاة، وقد دفع الحادث السلطات إلى تعليق العمليات مؤقتًا بمطار محج قلعة، في داغستان.

وتتمتع كاسبييسك بأهمية استراتيجية، إذ تضم الأسطول الروسي في بحر قزوين.

في المقابل، أشارت مصادر أوكرانية إلى أن الهجوم ألحق أضرارًا بسفينتين روسيتين، "تُستخدمان في تنفيذ ضربات صاروخية ضد أوكرانيا".

وحسب موقع "راديو أوروبا الحرة"، فإن هذا التطور الميداني، يؤكد تزايد قدرات أوكرانيا على استهداف البنى التحتية العسكرية الروسية، بما يتجاوز خطوط المواجهة المباشرة، مما يضيف بُعدًا جديدًا للصراع القائم بين البلدين.