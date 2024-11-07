اليوم السابع
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شاهد نسب تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

الخميس، 07 نوفمبر 2024 02:00 م
شاهد نسب تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط محطة حاويات تحيا مصر 1
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل تصوير جوي لمشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ومشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بـ ميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع.
وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد )
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات ، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .


 







ميناء دمياط

محطة تحيا مصر

محطة تحيا مصر بميناء دمياط

الموانئ

كنا فين وبقينا فين



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