اليوم السابع
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حتى لا ننسى.. إرهاب الإخوان قتل 332 شهيدا بينهم أطفال بمذبحة مسجد الروضة بسيناء

الخميس، 07 نوفمبر 2024 02:56 م
حتى لا ننسى.. إرهاب الإخوان قتل 332 شهيدا بينهم أطفال بمذبحة مسجد الروضة بسيناء مسجد الروضة
كتب - أحمد عبد الهادى

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سجل جنائي إجرامي وإرهابي حافل بأبشع جرائم منسوبة لجماعة الإخوان، لم يتوقف فقط عند مراكز وأقسام الشرطة، بل وصل إلى استهداف المدنيين، والمساجد اأيضا، لصبح لهم نصيب كبير في أهم القضايا التي شهدتها مصر قبل 30 يونيو 2013، وما بعدها من أزمات كانوا خلالها طرفًا وفاعلًا تخريبًا بالقول والفعل.

ولن ينسى التاريخ جرائم الإخوان بحق الوطن والمصريين، واستهدافهم لدور العبادة، وعلى رأسها مذبحة المصلين، فى مسجد الروضة في شمال سيناء والتي أسفرت عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلاَ، فضلاَ عن عدد من كبار السن تجاوز عددهم الستين و128 مصابا، وذلك فى غضون 24 نوفمبر 2017 .







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