جلسة محاكمة وخطوات إجرائية.. ماذا ينتظر ترامب من الفوز وحتى التنصيب؟

كتبت : نهال أبو السعود

انتهت انتخابات الرئاسة الأمريكية والنتيجة أصبحت معروفة بفوز دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة بعد حصوله على 312 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي وهي الهيئة التشريعية المعنية بتحديد الفائز في الانتخابات، مقابل 226 صوتا للديمقراطية كامالا هاريس.

وسيتجه دونالد ترامب إلى واشنطن في يناير 2025 ليبدأ ولايته الثانية الغير متتالية في البيت الأبيض التي تعد سابقة تاريخية، فوز ترامب جعله أول رئيس جديد يتم توجيه الاتهام إليه وإدانته بجناية بعد محاكمته في نيويورك وسيكون له سلطة انهاء التحقيقات الفيدرالية الأخرى المعلقة ضده، كما سيصبح ثاني رئيس في التاريخ يفوز بفترتين غير متتاليتين في البيت بعد جروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر.

ماذا سيحدث حتي يصل ترامب للمكتب البيضاوي؟.

الفرز النهائي في الولايات المتبقية

رغم حصول ترامب على عدد كافي من أصوات المجمع الانتخابي التي تؤهله للفوز في الرئاسة الا ان النتائج الرسمية لم يتم تسليمها رسميا في عدد من الولايات وتشمل ألاسكا وأريزونا ونيفادا.

هناك أيضًا التصويت الشعبي، والتي يبدو أنها ستذهب إلى الجمهوريين، وهذا من شأنه أن يمثل المرة الأولى التي يفوز فيها ترامب بالتصويت الشعبي في حملاته الانتخابية الثلاث، والمرة الأولى التي يفعل فيها حزبه ذلك منذ جورج دبليو بوش في عام 2004.

ترامب يضع اللمسات الأخيرة على فريقه

يسيطر الغموض على فريق ترامب حيث لم يعلن الرئيس الأمريكي الجديد عن من سيحضر مع للبيت الأبيض في يناير، لكن من المعروف انه سيرغب بتشكيل إدارة جديدة مختلفة عن العاملة تحت إدارة بايدن المنتهية ولايته الآن كما انها ستكون مختلفة عن ادارته التي أسسها بعد فوز 2016.

ويجب على ترامب شغل نحو 4 آلاف منصب حكومى بمعينيين سياسيين، وأشخاص تم اختيارهم خصيصا لوظائفهم من قبل فريق ترامب الامر جميع الوزراء، وصولا لمن يتم اختيارهم للعمل وقت جزئى فى المجالس واللجان. ويتطلب نحو 1200 منصب من التعيينات الرئاسية التصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ، وهو ما سيكون أسهل مع سيطرة الجمهوريين على أغلبية المجلس الآن

وهناك بعض الأسماء التي ستكون ضمن فريق ترامب واعلن عنها خلال حملته الانتخابية، في مقدمتهم الملياردير الأمريكي ايلون ماسك الذي سيكون له دور في سياسات ترامب الاقتصادية والمرشح الرئاسي السابق روربرت كينيدي جونيور الذي سيكون له دور في مجال الصحة.

12 نوفمبر: الحكم في اسقاط ادانات القضايا الفيدرالية

من المقرر ان يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه بشأن طلب ترامب اسقاط الادانه في قضيتي التدخل في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع الوثائق السرية المعروفة إعلامية بـ "وثائق مارالاجو".

26 نوفمبر: النطق بالحكم في قضية أموال الصمت

انتخاب ترامب رئيسا للمرة الثانية لا يمنعه من المثول امام المحكمة في القضية المتهم فيها بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لاخفاء علاقة مزعومة جمعتهم في 2016، وتم تأجيل الحكم عليه في القضية إلى ما بعد الانتخابات

17 ديسمبر: المجمع الانتخابي يجتمع

يتكون المجمع الانتخابي من أعضاء الهيئة الانتخابية الذين يدلون بأصواتهم من الناحية الفنية نيابة عن ولايتهم في 17 ديسمبر، سيجتمع الناخبون في ولاياتهم (ومقاطعة كولومبيا) لاختيار الرئيس ونائب الرئيس الجديدين

25 ديسمبر: الموعد النهائي لتلقي الأصوات الانتخابية

يوم عيد الميلاد هو الموعد النهائي الذي يجب أن يتلقى فيه رئيس مجلس الشيوخ الذي تشغله الآن كامالا هاريس بصفتها نائبة الرئيس، وأرشيف الولايات المتحدة الأصوات الانتخابية.

3 يناير: انعقاد الكونجرس

بعد يومين من بداية العام الجديد، سيعقد الكونجرس بمجلسيه التشريعيان الشيوخ والنواب أولى جلسات دورته الجديدة رقم 119.

6 يناير: فرز الأصوات في الكونجرس

في 6 يناير 2025 سترأس نائبة الرئيس كامالا هاريس فرز أصوات الهيئة الانتخابية في جلسة مشتركة للكونجرس، وسيتم اعلان نتيجة الانتخابات رسميا والتصديق على فوز دونالد ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.

20 يناير: يوم التنصيب

بعد أسبوعين من التصديق على الأصوات، يأتي يوم التنصيب حيث سيؤدي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس اليمين الدستورية خلال مراسم أداء اليمين في منتصف النهار، وبعد ذلك ستبدأ إدارة ترامب الثانية.