تنطلق 17 نوفمبر.. جدول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة إنجليزى بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" لطلاب الشعبة الإنجليزية، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت 17 نوفمبر الجارى، وتستمر على مدار أسبوعا، وتعقد الاختبارات حضوريا بالكلية.

وقالت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" ستعقد الأسبوع بعد المقبل، موضحة أنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات على موقع الكلية حتى يتسنى للطلاب التعرف على مواعيد الاختبارات، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم الامتحانات على الطلاب المسجلين واختيارهم المقررات مع تطبيق اللائحة الجديدة للكلية.

وبدأت كليات جامعة القاهرة فى الاستعداد لتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2024 /2025 ، اذ انتهت الكليات من وضع جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب عبر مواقع الكليات وكذلك البدء فى إتاحة أرقام الجلوس للطلاب وأماكن انعقاد الاختبارات.



جدول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة إنجليزى بجامعة القاهرة



جدول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة إنجليزى بجامعة القاهرة



جدول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة إنجليزى بجامعة القاهرة



جدول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة إنجليزى بجامعة القاهرة



جدول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة إنجليزى بجامعة القاهرة