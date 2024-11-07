تقارير دولية: انخفاض احتياطى النقد الأجنبى لإسرائيل بسبب نفقات حرب غزة ولبنان

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أفادت تقارير دولية بأن نفقات الحرب الإسرائيلية على كل من غزة ولبنان أدت إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلى أبرزها تراجع النمو وتأكل احتياطى النقد الأجنبى الذى انخفض بشكل حاد فى أكتوبر الماضى.



وذكر بنك إسرائيل أن احتياطيات إسرائيل من النقد الأجنبى فى نهاية أكتوبر 2024 انخفضت إلى 216.074 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.303 مليار دولار عن مستواها فى نهاية سبتمبر.



وأشار البنك إلى انخفاض احتياطى النقد الأجنبى لإسرائيل فى نهاية أكتوبر 2024 إلى 216.074 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.303 مليار دولار عن مستواه فى نهاية سبتمبر، وهو مستوى قياسى وبلغ مستوى الاحتياطيات بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى فى نهاية سبتمبر 42%.



وتنبأ تقرير شامل صادر عن قسم الأبحاث فى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس بتأثير الحرب الإسرائيلية فى لبنان على الشرق الأوسط برمته.

ويقول التقرير: "لقد واجهت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضعاً اقتصادياً صعباً فى الأسابيع الأخيرة، خاصة بسبب تصاعد الصراعات فى الشرق الأوسط".



ونوه إلى أن إسرائيل شنت هجمات ضد "حماس" فى غزة ومؤخراً ضد "حزب الله" فى لبنان، بالإضافة إلى ذلك تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل مما يعزز القلق من تصعيد إقليمى للحرب، والذى سيشمل دولًا أخرى فى المنطقة.