تفجير البطرسية ومسجد الروضة ومعهد الأورام.. جرائم الإخوان لا تغتفر (إنفوجراف)

أنقذت ثورة 30 يونيو مصر من الانجراف إلى مستقبل أسود رسمت ملامحه تصرفات أعضائها الإرهابيين، ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز تلك الأعمال التى نفذتها الجماعة الإرهابية على مدار سنوات.

جرائم الاخوان

















يوليو 2013

استخدموا الأسلحة البيضاء

لمواجهة قوات الأمن لمنع فض اعتصام رابعة

عنف منطقة بين السرايات أسفر عن 23 قتيلا وإصابة 220 آخرين

أحداث المنيل وسيدى جابر

ومصرع 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين

اشتباكات مسجد القائد إبراهيم ومقتل 5 وإصابة 72.

أغسطس 2013

محاصرة مسجد الفتح وتعطيل خطوط مترو الانفاق لإحداث شلل مرورى

سبتمبر 2013

محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد ابراهيم.

ديسمبر 2013

تفجير مديرية أمن الدقهلية

يوليو 2014

مذبحة الفرافرة واستشهاد 28 ضابطًا

ومجنداً وإصابة 3 آخرين

يناير 2015

هدد الإخوان السفارات بمغادرة البلاد لتنفيذ العقاب الثورى ضد الدولة

يونيو 2015

اغتيل النائب العام هشام بركات بتفجير إرهابى .

ديسمبر 2016

انفجار في الكنيسة البطرسية ومقتل 29 شخصًا وإصابة 49 آخرين من النساء والأطفال .

فبراير 2017

مقتل سبعة أقباط فى مدينة العريش

إبريل 2017

هجوم فى كنيسة مارجرجس فى طنطا ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية واستشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 70 آخرين.

مايو 2017

هجوم على حافلة تقل مسيحيين فى المنيا مما أودى بحياة 29 شخصًا على الأقل

يوليو 2017

الهجوم على نقطة تفتيش مدينة رفح واستشهاد 26 جنديًا .

أكتوبر 2017

استهداف قوات أمنية فى الواحات واستشهاد 16 من رجال الأمن.

نوفمبر 2017

تفجير مسجد الروضة بالعريش ومقتل قرابة 300 شخص وإصابة العشرات بينهم أطفال

نوفمبر 2018

قتل 7 أشخاص وإصابة 13

فى استهداف حافلة لنقل أقباط فى المنيا .

يونيو 2019

استهداف كمين فى شمال سيناء

واستشهاد 8 من قوات الأمن

وقُتل 5 من الإرهابيين

أغسطس 2019

تفجير معهد الأورام واستشهاد 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.

إبريل 2020

القضاء على خلية الأميرية

واستشهاد ضابط شرطة ومصرع 7 عناصر تكفيرية

مايو 2020

مقتل 21 ارهابياً فى سيناء خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى العيد.