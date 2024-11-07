تعرف على جهود وزارة التموين في توفير السلع ورقابة الأسواق خلال أسبوع

كتب مدحت وهبة

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين جهود مكثفة على مدار الأسبوع الجاري في الفترة من 2 حتى 7 نوفمبر 2024

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالأسواق، ومراقبة وضبط عملية تداول السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق مؤكدا على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق.

كما التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بقيادات الوزارة، مؤكدا على استمرار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، أيضا استمرار طرح السلع الغذائية بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

كما عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.

ووجه الوزير إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب، وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

كما وفرت الوزارة كافة السلع الأساسية من سكر وزيت الطعام والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث يصل في المتوسط إلى 6 أشهر كما تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات التموين عن شهر نوفمبر 2024، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

كما مدت وزارة التموين بقالين التموين ومنافذ الصرف بالمقررات التموينية لصرفها لاصحاب البطاقات ضمن المقررات التموينية، ايضا وجهت الوزارة مديرى المديريات بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لاى محاولات من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك .

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفة وتنوع المناشيء، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 290 ألف طن قمح مستورد، وذلك علي النحو التالي 120 ألف طن قمح روماني و120 ألف طن قمح أوكراني و50 ألف طن بلغاري، وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.

وتابع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجموعات العمل واللجان المنوطة بمراقبة الأسواق، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتشديد الرقابة علي جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وتوجيهات مشددة لمديري المديريات التموينية بالمرور الدوري والميداني علي مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بانتظام.