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تعاون بين التنمية المحلية ومقاطعة بافاريا الألمانية على هامش المنتدى الحضرى العالمى

الخميس، 07 نوفمبر 2024 07:19 م
تعاون بين التنمية المحلية ومقاطعة بافاريا الألمانية على هامش المنتدى الحضرى العالمى جانب من الحضور
كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن

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التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم وفد من مقاطعة بافاريا الألمانية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية بالقاهرة والذي ضم كل من فلوريان اوبامير ممثل عن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الاقليمية والطاقة البافارية وصوفيا جوتكنست - مسئول التعامل مع وفود الاعمال من هيئة Bayern International التابعة لولاية بافاريا وكارين الشافعي- الممثلة لمقاطعة بافاريا في مصر ورئيس العمليات بالغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة وتوماس شاما - الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل-مكتب مصر وعدد من ممثلي المؤسسة بالقاهرة وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي .

وخلال اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق الجاري بين الوزارة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية في مجالات دعم الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات و جهود الوزارة في مجال اللامركزية والاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا الشأن .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى تطلعها لاستمرار التعاون وفتح مجالات جديدة تخدم خطط وبرامج وزارة التنمية المحلية فيما يخص التدريب وبناء القدرات وتوفير فرص العمل للمرأة والشباب وكذا توفير وسائل النقل الصديقة للبيئة بالمحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على استعداد الوزارة للبناء على ما تم خلال العام الجاري في فتح فرص للتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومقاطعة بافاريا الألمانية ودراسة عقد اتفاقيات للتوأمة بين مدن المقاطعة مع المحافظات المصرية ونقل وتبادل الخبرات الألمانية في بعض القطاعات التي تتميز بها المحافظات واستغلال المزايا النسبية .


ومن جانبه أكد فلوريان اوبامير علي رغبة مقاطعة بافاريا في فتح مجالات لتعزيز سبل التعاون مع الوزارة وتقديم كل الدعم اللازم في عدد من القطاعات التي ترغب الوزارة الاستفادة من التجارب والخبرات الألمانية فيها.

وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين وعلي رأسها تبادل الخبرات والتدريب المهني وتحسين الخدمات ونظم التخطيط الاقليمي والتعاون في مجالات تنمية المناطق الريفية ، ونقل التجارب بين الإدارات المحلية البافارية والمحافظات المصرية والاستفادة من برامج بناء القدرات ، ونهج المدن الذكية بالإضافة الي الاستفادة من الخبرات الألمانية بالمقاطعة فيما يخص وسائل النقل العام الصديقة للبيئة.

واكدت وزيرة التنمية المحلية علي سعي الوزارة للاستفادة من الخبرات الألمانية في الجامعات الموجودة بالقاهرة مثل الجامعة الألمانية وكذا المؤسسات والمراكز المختلفة و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( Giz ) بما يلبي طموحات المواطنين ودعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات الحيوية .

ورحب الجانب الألماني من مقاطعة بافاريا ومؤسسة هانس زايدل باستمرار التنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة لتقدم كل الدعم اللازم للوزارة والمحافظات في المجالات التي سيتم الاتفاق عليها .







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