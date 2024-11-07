اليوم السابع
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ترامب يبدأ استعدادات انتقال السلطة.. ماسك وكينيدى أبرز المرشحين بإدارته

الخميس، 07 نوفمبر 2024 10:41 ص
ترامب يبدأ استعدادات انتقال السلطة.. ماسك وكينيدى أبرز المرشحين بإدارته دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة أسوشيتدبرس إن عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض تعنى أنه سيرغب فى تشكيل إدارة جديدة تماما عن تلك التى خدمت تحت قيادة الرئيس جو بايدن. كما تعهد فريقه بأن الإدارة الثانية لترامب لن تشبه إلى حد كبير الإدارة الأولى التى أسسها ب بعد فوزه فى عام 2016.

ولدى الرئيس المنتخب فترة لـ انتقال السلطة تمتد 75 يوما لتشكيل فريقه قبل يوم التنصيب فى 20 يناير المقبل، تبدأ من اليوم. وسيكون أحد البنود الأساسية  شغل نحو 4 آلاف منصب حكومى بمعينيين سياسيين، وأشخاص تم اختيارهم خصيصا لوظائفهم من قبل فريق ترامب.

ويشمل هذا الجميع بدءا من وزير الخارجية والوزراء الآخرين فى الحكومة، وصولا لمن يتم اختيارهم للعمل وقت جزئى فى المجالس واللجان. ويتطلب نحو 1200 منصب من التعيينات الرئاسية التصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ، وهو ما سيكون أسهل مع سيطرة الجمهوريين على أغلبية المجلس الآن.

كيف سيكون الانتقال؟
على الرغم من أن التحول فى الإدارة الجديدة سيكون تاما، إلا أن ترامب سيكون على قدر من العلم بما يحتاج لإنجازه.  فقد أسس إدارة جديدة تماما فى فترته الأولى ولديه أفكار محددة بشأن الأمور المختلفة التى يريدها هذه المرة.

وقد طرح ترامب بالفعل بعض الأسماء.

فخلال خطاب النظر الذى ألقاه صباح الأربعاء، قال ترامب إن المرشح الرئاسى السابى روبرت كينيدي جونيور، المناهض للقاحات، سيسند إليه مهمة مساعدة جعل أمريكا صحية مرة أخرى، مضيفا " سندعه يتولاها". وقبل الانتخابات، لم يرفض ترامب دعوات كينيدى لإنهاء مياه الشرب التى تحتوى على الفلوريد.

كما تعهد ترامب أيضا بجعل الملياردير إيلون ماسك، المولود فى جنوب أفريقيا، والذى كان أحد أنصار ترامب فى الحملة الانتخابية، وزيرا لخفض التكاليف الفيدرالية، كما اقترح ماسك أن بإمكانه تريليونات الدولارات من الغنفاق الحكومى التى يمكن إنهائها.

 







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