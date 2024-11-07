بايدن: رأينا اليوم كامالا هاريس التي أعرفها وتعجبني بشدة

قال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إن الولايات المتحدة رأت كامالا هاريس التي "أعرفها وتعجبني بشدة"، مؤكدا أنها كانت شريكة عظيمة ومليئة بالنزاهة والشجاعة والشخصية.

وأضاف بايدن: "في ظل ظروف استثنائية، صعدت وقادت حملة تاريخية جسدت ما هو ممكن عندما تسترشد ببوصلة أخلاقية قوية ورؤية واضحة لأمة أكثر حرية وأكثر عدالة ومليئة بمزيد من الفرص لجميع الأمريكيين".

وتابع: "كما قلت من قبل، كان اختيار كامالا أول قرار اتخذته عندما أصبحت مرشحا للرئاسة في عام 2020، تمثل قصتها أفضل قصة بأمريكا. وكما أوضحت اليوم، ليس لدي شك في أنها ستواصل كتابة هذه القصة".

وشدد بايدن في تصريحاته على أنها "ستستمر في القتال بعزم وتصميم وبسعادة. وستستمر في كونها بطلة لجميع الأمريكيين. وفوق كل شيء، ستستمر في كونها زعيمة سيتطلع إليها أبناؤنا لأجيال قادمة وهي تضع بصمَتها على مستقبل الولايات المتحدة".

وألقت ممثلة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس خطابا مؤثرا أمام مؤيديها يوم الأربعاء بعد خسارتها السباق الرئاسي لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت: "لن أتخلى عن معركة لمستقبل يحقق فيه الأمريكيون تطلعاتهم من أجل الديمقراطية والمساواة والعدالة"، مضيفة: "سنستمر فى هذه الحرب عبر الاقتراع والمحاكم والفضاء العام وحتى في حياتنا اليومية، وننشر ثقافة السلام والكرامة والحريات".

وصباح يوم الأربعاء، أُعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على الرغم من التوقعات بصراع طويل ومكثف، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لعدد من المصادر الإخبارية الرائدة التي تتنبأ بالنتائج، وأنه فاز في جميع الولايات الرئيسية، ثم خاطب ترامب أنصاره في فلوريدا وأعلن فوزه.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فاز ترامب بـ 295 صوتا انتخابيا متجاوزا 270 صوتا المطلوبة. كما تم اختياره الفائز من قبل صحيفة "أمريكان هيل" والمقر الرئيسي لخدمة التنبؤ بنتائج الانتخابات، وعرضت مجلة "تايم" دونالد ترامب خلال خطاب الفوز الذي ألقاه على غلاف عددها الثاني في نوفمبر.