اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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المكسيك.. العثور على 11 جثة داخل شاحنة فى ولاية جيريرو بعد مقتل رئيس المدينة

الخميس، 07 نوفمبر 2024 09:58 م
المكسيك.. العثور على 11 جثة داخل شاحنة فى ولاية جيريرو بعد مقتل رئيس المدينة المكسيك
وكالات

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قالت السلطات فى ولاية جيريرو - إحدى أكثر الولايات عنفًا فى المكسيك - اليوم الخميس، إنها عثرت على 11 جثة فى تشيلبانسينجو عاصمة الولاية، فى ما يبدو أنه جريمة قتل مروعة أخرى بعد أسابيع من مقتل رئيس بلدية المدينة وقطع رأسه، وفقًا لـ"رويترز".

وقال مكتب المدعى العام بولاية جيريرو، فى بيان، إن الجثامين هى لتسعة رجال وامرأتين، وإن بين القتلى قاصرين. ولا تزال هوياتهم مجهولة.

وأبلغ مواطن السلطات عن شاحنة مهجورة، مساء أمس الأربعاء، ما قاد إلى العثور على الجثث، وذكر البيان أن هناك تحقيقات تجرى فى جرائم قتل.

وفى أكتوبر، قُتل رئيس بلدية تشيلبانسينجو، أليخاندرو أركوس "43 عامًا"، بعد 6 أيام من توليه منصبه، وانتشرت صور تُظهر رأسه المقطوع على سطح منزله فى وسائل إعلام محلية وعلى تطبيق واتساب، ما روع البلاد وفرض أحد التحديات الكبيرة الأولى أمام تعهد الرئيسة الجديدة كلوديا شينباوم بتقليص جرائم العنف.

وقالت شينباوم، التى قدمت خطتها الأمنية بعد أيام من مقتل أركوس، إنها ستواصل تقديم الدعم الاجتماعى للشباب لتبعدهم عن الجريمة المنظمة، وهو النهج الذى استخدمه أيضًا راعيها الرئيس السابق أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، وتستهدف شينياوم تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين المنظمات الحكومية وتعزيز قوات الحرس الوطني.

وأظهر تحليل أجرته مؤسسة تيريسيرش لاستطلاعات الرأى لبيانات حكومية أن 2638 جريمة قتل وقعت فى المكسيك، منذ أن تولت شينباوم منصبها فى الأول من أكتوبر.







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