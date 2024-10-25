مقتل 16 شخصا خلال اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة فى المكسيك

أحمد علوى

أعلن الجيش المكسيكي مقتل 16 شخصا أمس في جنوب البلاد خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين.



وذكر الجيش، بحسب ما أورده "راديو فرنسا الدولي" أن شخصين لقيا حتفهما في وقت مبكر من صباح أمس في تيكبان دي جاليانو بولاية جيريرو خلال "اشتباك بين مجموعتين إجراميتين" كانت الشرطة تسعى إلى فضه، ثم قُتل 14 مسلحا خلال هجوم على "قاعدة عمليات تابعة للجيش".



ورد جنود وعناصر من الحرس الوطني على الهجوم، بحسب البيان الذي أشار إلى إصابة ثلاثة جنود، وبالإضافة إلى مقتل 14 مسلحا، اعتقلت قوات الأمن "11 مشتبهًا بهم"، وصادرت 16 مركبة، و15 قطعة سلاح، وبندقية، ومدفع رشاش.