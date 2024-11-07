الصحة العالمية تعقد المنتدى الإعلامى العالمى المعنى بمقاومة مضادات الميكروبات

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية النسخة الرابعة من المنتدى الإعلامي العالمي السنوي المعنى بمقاومة مضادات الميكروبات، اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، وذلك استعدادًا لأسبوع التوعية العالمي بمقاومة مضادات الميكروبات والذى يتم في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر.

وقالت منظمة الصحة العالمية، تتفاقم مقاومة مضادات الميكروبات بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية، والإفراط في استخدامها لدى البشر والحيوانات والنباتات، وتستمر في تشكيل تهديد كبير للصحة والتنمية العالمية.

وأضافت، يكتسب أسبوع التوعية العالمي بمقاومة مضادات الميكروبات هذا العام أهمية أكبر مع انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات مؤخرًا، وإعلانه السياسي الذي تبناه زعماء العالم، مما عزز الاستجابة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات. بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الاجتماع الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات قبل أسبوع التوعية العالمي بمقاومة مضادات الميكروبات في جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: "من الإعلان إلى التنفيذ".

جوائز مقاومة مضادات الميكروبات AMR الإعلامية العالمية 2024..

ستسلط النسخة الرابعة من المنتدى العالمي السنوي للإعلام في الفترة التي تسبق أسبوع الإعلام العالمي 2024 الضوء أيضًا على الحائزين على جائزة الإعلام العالمي AMR.

يشارك في المنتدى كل من فيليكس لياو، عضو فريق عمل منظمة الصحة العالمية المعني بالناجين من مقاومة مضادات الميكروبات، و توماس جوزيف، رئيس قسم التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات والحملات والدعوة، بمقر منظمة الصحة العالمية ورئيس مجموعة عمل التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات التابعة للأمانة العامة الرباعية المشتركة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، و محمد شمس الدين، مسؤول أول الإنتاج الحيواني والصحة، بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ووندوزن أسناكي كيبرت، منسق السياسات والشراكات، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، و ألكسندرا كاميرون، رئيسة وحدة مبادرات التأثير وتنسيق البحوث، بقسم مقاومة مضادات الميكروبات، منظمة الصحة العالمية، و آنا لويزا بيريرا ماتيوس، منسقة علمية من قسم مقاومة مضادات الميكروبات والمنتجات البيطرية، بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) ، أوجستو بارون، مجموعة العمل الرباعية المعنية بمشاركة الشباب في مقاومة مضادات الميكروبات، وشوبها شوكلا، المديرة التنفيذية، ورئيسة تحالف مقاومة مضادات الميكروبات