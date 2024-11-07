الصحة العالمية: أكثر من 100 دولة تعهدت بالتزامات تاريخية لإنهاء العنف ضد الأطفال

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية ، إن أكثر من 100 دولة تعهدت اليوم بالتزامات تاريخية لإنهاء العنف ضد الأطفال، بما في ذلك حظرت 9 حكومات العقوبة البدنية ــ وهي قضية تؤثر على 3 من كل 5 أطفال بانتظام في منازلهم، وقد تم التعهد بهذه الالتزامات في حدث تاريخي في بوجوتا، كولومبيا، حيث من المقرر أن تتفق وفود الحكومات على إعلان عالمي جديد يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة.

وقالت المنظمة فى بيان ، إنه في الحدث الذي استضافته حكومتا كولومبيا والسويد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بـ العنف ضد الأطفال، تعهدت عدة بلدان بتحسين الخدمات المقدمة لضحايا العنف في مرحلة الطفولة أو معالجة مشكلة التنمر، في حين قالت بلدان أخرى إنها ستستثمر في دعم الوالدين الأساسي - وهو أحد أكثر التدخلات فعالية للحد من مخاطر العنف في المنزل.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: " إنه على الرغم من إمكانية الوقاية من العنف إلى حد كبير، فإنه يظل واقعًا مروعًا يوميًا لملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم - ويترك ندوبًا تمتد لأجيال"، "لقد قطعت البلدان اليوم تعهدات حاسمة، بمجرد تنفيذها، يمكن أن تحول أخيرًا مجرى العنف ضد الأطفال. من إنشاء دعم يغير حياة الأسر إلى جعل المدارس أماكن أكثر أمانًا أو معالجة الإساءة عبر الإنترنت، ستكون هذه الإجراءات أساسية لحماية الأطفال من الأذى الدائم وسوء الصحة".

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف الأطفال على مستوى العالم ــ نحو مليار طفل ــ يعانون من شكل من أشكال العنف، مثل إساءة معاملة الأطفال (بما في ذلك العقوبة البدنية، وهو الشكل الأكثر انتشارا للعنف ضد الأطفال)، والتنمر، والإيذاء البدني أو العاطفي، فضلا عن العنف الجنسي. وغالبا ما يكون العنف ضد الأطفال مخفيا، ويحدث في الغالب خلف أبواب مغلقة، ولا يتم الإبلاغ عنه على نطاق واسع. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أقل من نصف الأطفال المتضررين يخبرون أي شخص أنهم تعرضوا للعنف، وأن أقل من 10% منهم يتلقون أي مساعدة.

وأضاف، إن هذا العنف لا يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأطفال فحسب، بل إنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمشاكل صحية فورية وطويلة الأجل. فبالنسبة لبعض الأطفال، يؤدي العنف إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة. فكل 13 دقيقة، يموت طفل أو مراهق نتيجة للقتل - وهو ما يعادل حوالي 40 ألف حالة وفاة يمكن الوقاية منها كل عام، وبالنسبة للآخرين، فإن التعرض للعنف له عواقب مدمرة مدى الحياة. وتشمل هذه العواقب القلق والاكتئاب والسلوكيات الخطرة مثل ممارسة الجنس غير الآمن والتدخين وتعاطي المخدرات وانخفاض التحصيل الدراسي.

وتشير الأدلة إلى أن العنف ضد الأطفال يمكن الوقاية منه، وأن قطاع الصحة يلعب دوراً حاسماً في هذا الصدد. وتشمل الحلول التي أثبتت جدواها دعم الوالدين لمساعدة مقدمي الرعاية على تجنب التأديب العنيف وبناء علاقات إيجابية مع أطفالهم؛ والتدخلات من المدارس لتعزيز المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال والمراهقين، ومنع التنمر؛ والخدمات الاجتماعية والصحية الصديقة للأطفال الذين يتعرضون للعنف؛ والقوانين التي تحظر العنف ضد الأطفال وتحد من عوامل الخطر الأساسية مثل الوصول إلى الكحول والأسلحة النارية، والجهود الرامية إلى ضمان استخدام الإنترنت بشكل أكثر أماناً للأطفال. وقد أظهرت الأبحاث أنه عندما تنفذ البلدان مثل هذه الاستراتيجيات بفعالية، فإنها يمكن أن تقلل من العنف ضد الأطفال بنسبة تصل إلى 20-50%.

وقالت المنظمة، إنه تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تم تحديد الأهداف العالمية الأولى لإنهاء العنف ضد الأطفال في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، كان التقدم في الحد من انتشار العنف ضد الأطفال بطيئاً، على الرغم من المكاسب التي تحققت في بعض البلدان الفردية. لا يزال حوالي 9 من كل 10 أطفال يعيشون في بلدان لا يحظر فيها القانون بعد أشكال العنف السائدة في مرحلة الطفولة مثل العقوبة البدنية، أو حتى الاعتداء الجنسي والاستغلال.

شارك أكثر من 1000 شخص في هذا المؤتمر الوزاري الأول على الإطلاق حول العنف ضد الأطفال، بما في ذلك وفود حكومية رفيعة المستوى، وأطفال، وشباب، وناجون، وحلفاء من المجتمع المدني.

وتتضمن التعهدات المحددة في هذا الحدث، من بين أمور أخرى، الالتزامات بإنهاء العقوبة البدنية، وتقديم مبادرات جديدة للسلامة الرقمية، ورفع سن الزواج المسموح به قانونًا، والاستثمار في تعليم الوالدين وحماية الطفل، وتقدم منظمة الصحة العالمية دعمًا كبيرًا للجهود الرامية إلى إنهاء العنف في مرحلة الطفولة، من خلال التوجيه الفني، وتوجيه الاستراتيجيات الفعالة للوقاية والاستجابة، وإجراء أبحاث وبيانات جديدة، بما في ذلك تقارير الحالة العالمية.

الإحصائيات الرئيسية..

· أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و17 عاماً ـ أي أكثر من مليار طفل ـ يتعرضون لشكل من أشكال العنف كل عام.

· يتعرض حوالي 3 من كل 5 أطفال للعقاب البدني بشكل منتظم في منازلهم.

· 1 من كل 5 فتيات و1 من كل 7 فتيان يتعرضون للعنف الجنسي.

· يقدر أن ما بين 25% إلى 50% من الأطفال يتعرضوا للتنمر.

· بالنسبة للمراهقين الذكور، أصبح العنف - الذي يتضمن في كثير من الأحيان استخدام الأسلحة النارية أو غيرها من الأسلحة - هو السبب الرئيسي للوفاة.

تعهدات بارزة..

· تعهدت 8 دول بالسعي إلى إصدار تشريعات ضد العقوبة البدنية في جميع الأماكن - بوروندي، والتشيك، وجامبيا، وقيرجيزستان، وبنما، وسريلانكا، وأوغندا، وطاجيكستان - ونيجيريا في المدارس.

· عشرات البلدان ملتزمة بالاستثمار في دعم الوالدين.

· التزمت حكومة المملكة المتحدة إلى جانب شركاء آخرين بإطلاق فريق عمل عالمي لإنهاء العنف في المدارس ومن خلالها.

· التزمت تنزانيا بإنشاء مكاتب لحماية الطفل في جميع المدارس البالغ عددها 25 ألف مدرسة.

· إسبانيا ملتزمة بإصدار قانون رقمي جديد لتعزيز السلامة الرقمية.

· تعهدت جزر سليمان برفع سن الزواج من 15 إلى 18 عاماً - مشيرة إلى أن الزواج المبكر يشكل عامل خطر كبير للعنف ضد الفتيات المراهقات.

· تعهدت العديد من البلدان بتعزيز السياسات الوطنية أو وضع خطط محددة لمعالجة العنف ضد الأطفال.