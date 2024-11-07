الخارجية الصينية: قضية تايوان الأكثر حساسية فى علاقات واشنطن وبكين

كتب محمد عبد المجيد

قالت الخارجية الصينية ردا علي تصريحات الرئيس الأمريكى المنتخب حديثا دونالد ترامب، أن قضية تايوان هي الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أكدت الخارجية الصينية، على أن بكين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، كما أشارت الخارجية الصينية إلى أنه يتعين على الحكومة الأمريكية أن تلتزم بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة.