الأمم المتحدة: مليارا شخص حول العالم يعيشون فى ظروف سكنية غير لائقة

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أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، آناكلاوديا روزباخ، أهمية التنمية الحضرية المستدامة في ظل التحديات العالمية الحالية، حيث يعيش حوالي ملياري شخص حول العالم في ظروف سكنية غير لائقة.

وأوضحت الدراسات أن 40% من الـ 1.1 مليار إنسان الذين يعانون الفقر المدقع يعيشون في دول تعاني من ويلات الحروب، والهشاشة، أو انخفاض مستوى السلم.

وأضاف أن البلدان التي تشهد صراعات عسكرية تعاني بدرجة أعلى من الحرمان في جميع المؤشرات العشرة للفقر متعدد الأبعاد، إذ يفتقر 25% من سكانها للوصول للكهرباء مقارنة بـ 5% فقط في البلدان الأكثر استقراراً.

واوضحت أن هذا التفاوت يظهر بدرجة أكبر في مجالات مثل تعليم الأطفال، والتغذية، ووفيات الأطفال، والوصول للمياه والصرف الصحي.

وتوصلت الدراسات إلى أن أكثر من نصف من يعانون الفقر المدقع (584 مليوناً) هم من الأطفال دون 18 عاماً، وعلى مستوى العالم، يعيش 27.9% من الأطفال و13.5% من البالغين في فقر مدقع بالإضافة إلى أن 828 مليون شخص يعيش في فقر مدقع يفتقر إلى الصرف الصحي، و886 مليوناً يفتقرون للسكن، و998 مليوناً لوقود الطهي.