اتحاد العمال: مساع لتضمين قانون العمل الجديد مزيد من المكتسبات للمرأة

كتبت آية دعبس

قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، إن المرأة تشهد فى عهد الجمهورية الجديدة تطورا ملحوظا على مستوى الحقوق المكتسبة والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين علي مستوى التمثيل الوزاري والمحافظين، وصولاً للتمكين فى سوق العمل مع توفير فرص عمل مناسبة للجنسين وتطبيق الحد الأدني للأجور.

وأشار عيش، في بيان، إلى اهتمام المُشرع المصري بتضمين القانون مواد تضمن حقوق المرأة وتحميها من بعض صور العنف التي أوردتها اتفاقية 190 الصادرة عن المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، وهناك مساعي بالقانون الجديد للعمل وتضمينه مزيد من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا إلى أهمية دور الدورات التثقيفية والتي تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض علي كل فرد من أجل خلق بيئة عمل أمنه للنساء تضمن معها تحقيق المساواة.

واضاف "عيش": اتفاقية 190 تضمنت 20 مادة مفصلة عن العنف في عالم العمل، وبعض من تلك السلوكيات والممارسات المرفوضة تتمثل في، التنمر، التهديد، الإهانة اللفظية، إساءة المعاملة، عدم وجود وقت للراحة، الفصل من العمل على خلفية الزواج أو الحمل والإنجاب، والاستغلال والابتزاز وغير ذلك من ممارسات، مشيرًا إلي أنه قد ظهرت الحاجة الي المصادقة علي اتفاقية 190 لإنهاء ومعالجة العنف في عالم العمل لحماية العاملين والعاملات وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع.