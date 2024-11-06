وزيرة التضامن تهنئ المستشارة أمل عمار لاختيارها رئيساً للمجلس القومى للمرأة

كتب مدحت وهبة

تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة للمستشارة أمل عمار على قرار رئيس الجمهورية باختيارها رئيساً للمجلس القومي للمرأة وأعضاء المجلس، وقالت إن التشكيل الجديد يضم نخبة متنوعة من الخبرات والقامات المصرية، التي تزين المجلس وتزيد من قوته وتأثيره.

وقالت الدكتورة مايا مرسي عبر الصفحة الرسمية للوزارة "خالص التهنئة لاعضاء المجلس الجدد، اختيارات صادفت أهلها، تنوع في الخبرات ومجالات العمل، ونأمل منكم أن يظل المجلس صوت المرأة المصرية، ومدافعاً عن حقوقها، خاصة ما يشهده العام المقبل من احتفاله باليوبيل الفضي، 25 عاماً للمجلس القومي للمرأة، كأحد أبرز المؤسسات الوطنية التي تعمل على تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع، وما تحقق من سنوات مضيئة بدعم زملائي، وعملنا كأسرة واحدة من أجل إنجازات نوعية مكنت المرأة في شتى المجالات".

وأضافت: "خالص الشكر والتقدير لثقة القيادة السياسية، ونبارك لكم هذا التكليف الوطني، وثقتنا كبيرة في كفاءتكم وإخلاصكم لخدمة قضايا المرأة، ونحن على يقين بأنكم ستساهمون في تعزيز مسيرة العطاء والتطوير لدعم قضايا المرأة والنهوض بها نحو مستقبلٍ أفضل".