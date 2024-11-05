السيرة الذاتية للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

كتب محمود راغب

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل المجلس القومى للمرأة لمدة أربع سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.

من هى المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة الجديدة، هذا ما نستعرضه فى السطور التالية التى نعرض من خلالها السيرة الذاتية لها:

المستشارة أمل محمود عطا عمار، شغلت منصب عضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا .

حصلت على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجيستير قانون الأعمال الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فرض المنازعات والحماية القضائية للطفل .

عينت ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، كما عينت قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة ب بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وشغلت منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.