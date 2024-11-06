مسئول صيني: مستعدون لتنسيق نتائج قمة بكين مع رؤية كينيا (2030)

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أكد عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط ، لي شي استعداد بلاده لتنسيق نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بشكل وثيق مع رؤية كينيا 2030 .

وقال لي شي خلال اجتماعه مع الرئيس الكيني وليام روتو - حسبما نقلت قناة (سي جي تي أن) الصينية - "إن الصين مستعدة لتنسيق نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بشكل وثيق مع رؤية كينيا 2030، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد ".

من جانبه، أعرب الرئيس الكيني وليام روتو عن دعم كينيا القوي لمبدأ "صين واحدة"، مؤكدا توقعات بلاده بأن تلعب الصين دورًا أكبر في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في أفريقيا.