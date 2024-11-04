اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين تشكو أوروبا لمنظمة التجارة بسبب تدابير ضد السيارات الكهربائية

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 11:00 م
الصين تشكو أوروبا لمنظمة التجارة بسبب تدابير ضد السيارات الكهربائية الصين
أ ش أ

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تقدمت الصين، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد القرار النهائي للاتحاد الأوروبي المتمثل في اتخاذ تدابير تعويضية لمكافحة دعم المركبات الكهربائية الصينية.


وأكدت وزارة التجارة الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية(شينخوا) اليوم /الاثنين/- أن الصين تعارض بشدة التدابير النهائية للاتحاد الأوروبي التي تفرض رسوما تعويضية مرتفعة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، وذلك رغم موجة الاعتراضات التي أثارها الأطراف المعنيون، منهم حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصناعة المركبات الكهربائية في دول الاتحاد والجمهور في تلك الدول.

وأشارت الوزارة إلى أنه لحماية مصالح تطوير صناعة المركبات الكهربائية وتعزيز التعاون العالمي بشأن التحول الأخضر، قررت الصين تقديم الشكوى إلى آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.







الصين

أوروبا

السيارات الكهربائية

حظر السيارات الكهربائية




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