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سعر الذهب فى مصر يتراجع 100 جنيه بشكل مفاجئ وعيار 21 بـ 3750 جنيها

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:27 م
سعر الذهب فى مصر يتراجع 100 جنيه بشكل مفاجئ وعيار 21 بـ 3750 جنيها سعر الذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء اليوم بحوالي 100 جنيهاً، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3750 جنيها الآن مقابل 3850 جنيها، وذلك عقب هبوط سعر أوقية الذهب وحدوث انخفاضا في الطلب.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4285 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيها.

سعر الذهب العالمي يتراجع

شهد الذهب انخفاض خلال تداولات اليوم الأربعاء بسبب تأثير إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أظهرت فوز دونالد ترامب لفترة رئاسية جديدة، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع ليتأثر الذهب بشكل سلبي، وقد يستمر هذا التذبذب خلال تداولات اليوم مع مراقبة الأسواق للمستجدات.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوياته منذ قرابة 3 أسابيع عند 2701 دولارات للأونصة قبل أن يقلص خسائره ليتداول حالياً عند المستوى 2724 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2743 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.


بعد تسجيله أدنى مستوى في 3 أسابيع عاد السعر إلى التحرك بين مستويات 2750 – 2720 دولار للأونصة التي تسيطر على التداولات للجلسة الرابعة على التوالي، ومن المتوقع أن يستمر التذبذب في أسعار الذهب الذي يميل إلى الهبوط حتى تضح الصورة النهائية لتأثير فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.


التأثير اللحظي لفوز ترامب جاء سلبي على أسعار الذهب، وذلك بسبب القفزة التي حققها الدولار الأمريكي وتسجيله أعلى مستوى منذ 4 أشهر ونصف مقابل سلة من العملات الرئيسية، وبالطبع كان لهذا تأثير سلبي على الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الدولار منذ كونه سلعة يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي.


ومن المتوقع أن يظل انتعاش الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل بدعم سياسات الرئيس الجديد دونالد ترامب.







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