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رئيس إستونيا: زيارتى إلى مصر تستهدف خلق مزيد من الفرص بين الدولتين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 03:05 م
رئيس إستونيا: زيارتى إلى مصر تستهدف خلق مزيد من الفرص بين الدولتين رئيس جمهورية إستونيا
كتب سمير حسنى

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قال رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، إن زيارته الأولى لمصر تجعله يشعر بالسعادة، معلقا: «من المهم أن نعقد علاقات وطيدة مع مصر، إذ إن أحد الأهداف الرئيسية لزيارتها هو تعزيز العلاقة بين البلدين وخلق المزيد من الفرص للأعمال بين الدولتين».

أضاف «كاريس»، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي،: «معي وفد من قادة الأعمال في إستونيا في مجالات الطاقة والنقل والدفاع والصحة والتكنولوجيا والتعدين والهندسة، إذ تهتم إستونيا بالتوسع في التعاون بمجال الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، لأننا نتمتع بخبرة متميزة فيها».

وتابع: «نحن حريصون على بناء علاقات تعليمية بين جامعاتنا مثل الموجودة بين أقدم الجامعات في إستونيا والجامعات في القاهرة».







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