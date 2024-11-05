اليوم السابع
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جهود الدولة فى إضافة أسر جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.. فيديو جراف

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:43 م
جهود الدولة فى إضافة أسر جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.. فيديو جراف تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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استعرض فيديو جراف جهود الدولة فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة " من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بالتوسع  فى برامج الحماية الاجتماعية، حيث يتم صرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن ينطبق عليهم الشروط  فى اطار الحرص على تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية كما تستفيد الكثير من الأسر من المساعدات الغذائية واللحوم الموزعة على هؤلاء الأسر.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن في إضافة كافة الأسر الباقية فى قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لتحصل على مساعدات الدعم النقدى، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج "تكافل وكرامة" حيث سبق وأن وتم إضافة 50 ألف أسرة جديدة ثم إضافة 123 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية وتواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التى خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول علي فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.


 







جهود الدولة فى اضافة اسر جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

شروط صرف مساعدات تكافل وكرامة

المساعدات النقدية لتكافل وكرامة



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