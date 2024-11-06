جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، بالتنسيق مع مباحث المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة بيجاسوس القادمة من اسطنبول، اشتبه أمير مباشر مدير الإدارة فى راكبة كولومبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة مصطفى خيري الفقي مأمور الفحص وأبو القاسم العتربي رئيس قسم الفحص، فتلاحظ وجود أجسام معتمة تشبه حبوب الأدوية

بالعرض على عمرو محمد مبروك نائب مدير الإدارة قام بتكليف أشرف عمر بتفتيش حقائب الراكبة أحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركي بتفتيش حقائبها، فتبين وجود عدد من الأقراص والأحجار صغيرة الحجم بيضاء اللون وبالعرض على مباحث المخدرات، أفادت أنها أقراص الكبتاجون المخدر والقطع الصغيرة من مادة الشابو المخدر، وتم تكليف لجنة لعد وتحريز المضبوطات من مصطفي الفقي ومحمد الخولي ومحمد حزمان فتبن أن عدد أقراص الكيبتاجون 60 قرصا و 160 جراما من الشابو.

قرر محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإحالة الراكبة والحرز إلي النيابة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وسلمي سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابه على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.