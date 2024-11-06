تعرف على جهود الخدمات البيطرية لتحسين السلالات وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية

كتبت أسماء نصار

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي من خلال المسح التناسلي والتلقيح الاصطناعي بهدف رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.

وأوضح الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة نفذت مجموعة من الأنشطة الهامة خلال شهر أكتوبر في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالإنسان المصري وبناء قدراته وتنمية مهاراته ورفع كفاءته وحمايته من الأمراض المشتركة وتوفير غذاء صحي وآمن.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تشخيص وفحص الحمل بالسونار ل 14363 حيوان.

2- علاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لعدد 20156 حيوان.

3- علاج أمراض الضرع ل 3566 حيوان.

4- علاج الأمراض الإنتاجية وحديثي الولادة ل 584 حيوان.

5- علاج أمراض الولادة ومضاعفاتها ل 2200 حيوان.

في نشاط التلقيح الاصطناعي:

6- تلقيح 49485 حيوان، منهم 41853 بقرة و 7605 جاموس.

7-تقديم خدمة التلقيح الاصطناعي من خلال 1485 نقطة تلقيح منتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى 312 نقطة تلقيح اصطناعي تحت الاستلام والتشغيل ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ـ فيما يخص نشاط مراكز التلقيح الاصطناعي:

1- إنتاج 55275 جرعة سائل منوي مجمد للأبقار والجاموس.

2- استلام وفحص 50126 جرعة من السائل المنوي المجمد المستورد من خلال 4 رسائل.

3- توزيع 68182 جرعة على نقاط التلقيح لضمان تعزيز القدرات الإنتاجية.



