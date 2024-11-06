ترامب يفوز فى نتائح تصويت ولايتى كنتاكى وإنديانا.. وهاريس تفوز فى فيرمونت

أنس حبيب

فاز المرشح الجمهورى دونالد ترامب بنتائج التصويت فى كل من ولايتى إنديانا وكنتاكى ليتحصل على 19 صوتا حتى الآن من أصوات المجمع الانتخابى، وحققت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس الفوز فى ولاية فيرمونت لتحصل على 3 أصوات فى المجمع.

ويمثل ترشح دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية ، حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى، بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

ويواجه المرشح الجمهوري دونالد ترمب اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث تم اتهامه بالابتزاز، وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتنبع هذه القضية، المعلقة لحين بت محكمة الاستئناف بالولاية فى دور المدعي العام، من مكالمة هاتفية في 2 يناير 2021، حثّ فيها ترامب كبير مسئولي الانتخابات في جورجيا، براد رافينسبيرجر، على إيجاد ما يكفي من الأصوات للتعتيم على خسارته الضيقة في الولاية، ورفض رافينسبيرجر القيام بذلك.