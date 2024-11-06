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انتخابات أمريكا.. ترامب يفوز بـ32 صوتا فى المجمع الانتخابى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 02:43 ص
انتخابات أمريكا.. ترامب يفوز بـ32 صوتا فى المجمع الانتخابى فرز أصوات الانتخابات الأمريكية
أنس حبيب

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تمكن المرشح الجمهورى دونالد ترامب الثلاثاء من التحصل على 32 صوتا بالمجمع الانتخابى بعد فوزه فى نتائج التصويت بـ الانتخابات الامريكية فى ولايتى جنوب كارولينا "9 أصوات"، وفيرجينيا الغربية "4 أصوات"، بعد أن كان قد حصل على 19 صوتا حتى الآن من أصوات المجمع الانتخابى من ولايتى إنديانا وكنتاكى.

ويحاول ترامب العودة مجدداً للبيت الأبيض ، مراهناً في ذلك على سخط الأمريكيين من إخفاقات إدارة الرئيس جو بايدن في العديد من ملفات الداخل ، وكذلك تراجع ما اسماه ترامب بـ"النفوذ الأمريكي" على الصعيد الدولي.

وخلال حملته الانتخابية تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال أولاهما في 13 يوليو، حيث كان فى تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأصيب حينها ترامب بطلق ناري خلف إصابة طفيفة في أذنه، إلا أن صور الحادث دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب هاتفاً: قاتلوا.

وارتفعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ بعد محاولة الاغتيال الأولى، وتم اختياره رسمياً بعد أيام قليلة مرشحاً للحزب الجمهوري خلال المؤتمر العام للحزب.

وفى منتصف سبتمبر الماضي، شهدت فلوريدا ثاني محاولات اغتياله قرب ملعب الجولف الخاص به، وعلق ترامب حينها قائلاً : "المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن و هاريس وتحرك بناء على ذلك.. خطابهما يؤدي الى تعرضي لإطلاق نار".

وتابع: "منفذ محاولة الاغتيال تصرف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريضي".

 







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