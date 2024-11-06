الله هو الرجاء الوحيد.. البابا تواضروس يعالج "السقوط" فى عظته الأسبوعية

كتبت: بتول عصام

أذيعت العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى، ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، من كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر، وجاءت عظة البابا تفسيرا لطلبة من القداس الآلهي وهي "الساقطون أقمهم".

وقال قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية إن إذ سمح اللہ لسقوط الإنسان، فلابد من معرفة أن ذلك لفائدتہ، موضحا أن السقوط النفسي أحد الأنواع التي تثقل على الفرد من خلال الكأبة، فيأتي الهدف هو بحث الإنسان عن الأمل والرجاء، لذلك تعلم الكنيسة الطفل التمسك باللہ وأنہ الرجاء الوحيد.

واستكمل قداسة البابا أن السقوط النفسي كالخيانة من الأسرة أو الصداقة يمكن أن يسبب نوع من الصدمة الشديدة للإنسان ويؤدي للانطواء وفقدان الأمل، مضيفا أن هناك السقوط الروحي ويرتبط بأسباب تتعلق بفقدان الشراكة مع اللہ والانجذاب لشهوات العالم والكبرياء.



وأكد قداسته أن الخطية تكسر قلب اللہ كعلاقة الأب بالأبن، موضحا أن اللہ لا يحسب مرات السقوط ولكن المهم القيام منہ، موضحا كيف يقيم اللہ الساقطين من خلال 3 طرق:

اولا: بالتوبة والاعتراف

ثانيا: كلمة الله.

ثالثا: المشورة الروحية.